Au Computex à Taiwan, Intel a lancé sa sixième génération de processeurs Xeon dans le but de regagner des parts de marché dans les centres de données. Le géant américain a également levé le voile sur la tarification de ses accélérateurs Gaudi AI, proposant une alternative plus abordable face aux très couteuses puces de son rival Nvidia.

La famille des Xeon 6 est déclinée en deux microarchitectures distinctes : des puces Performance Core (P-core) pour les applications d’IA et le calcul haute performance et le Efficient Core (E-core) pour l’efficacité énergétique lors de l’exécution de charges de travail moins exigeantes. Le seconde est disponible immédiatement, alors que la variante P-core sera lancée au troisième trimestre 2024.

Selon Intel, le Xeon 6 E-core cible les opérateurs de centres de données et fournisseurs de cloud qui cherchent à rafraichir leur infrastructure vieillissante pour réduire leurs coûts et libérer de l’espace. Par rapport à un Xeon de seconde génération vieux de 5 ans, le Xeon 6 E-core offre des performances 4,2 fois supérieures et des performances par watt 2,6 fois supérieures. L’opportunité de consolider les racks dans un ratio de 3 pour 1.

En diversifiant son portefeuille, Intel propose plus d’options à ses clients pour adapter la configuration des serveurs à leurs charges de travail et espère barrer la route à AMD qui ne cesse de gagner du terrain. En 2023, la part de marché d’Intel sur le marché des puces x86 dans les centres de données a diminué de 5,6% selon les données de Mercury Research, permettant à AMD d’inscrire un nouveau record avec une de 23,6%.

Encore faut-il que le prochain Xeon 6 P-core fasse ses preuves face aux puissants EPYC de cinquième génération d’AMD (nom de code Turin), qui arriveront eux aussi au second semestre.

La bataille des centres de données se joue aussi au niveau des accélérateurs d’IA. Au troisième trimestre, Intel lancera sa gamme Gaudi 3 qui doit rivaliser notamment avec l’accélérateur Instinct MI325X d’AMD.

Intel, qui gardait secret jusqu’ici ses prix catalogues, a révélé qu’un kit comprenant huit accélérateurs Intel Gaudi 3 AI avec une carte de base universelle coûterait 125 000 dollars, contre 65 000 dollars pour le même kit avec les puces Gaudi 2 sorties en 2022.

Même si Nvidia ne divulgue pas officiellement ses prix, Intel estime qu’un kit Gaudi 3 reviendrait aux deux tiers du prix de la plate-forme HGX H100, achetée en masse par les géants de la tech. Le kit Gaudi 2 reviendrait lui à un tiers du prix.

Anil Nanduri, le responsable des accélérateurs d’IA chez Intel, a déclaré à CRN qu’en divulguant ses prix, Intel cherchait à aider ses clients, en particulier les startups, à planifier plus facilement leurs investissements.