Après avoir dépensé 90 millions de dollars il y a deux semaines pour acquérir Blink, Amazon mettrait cette fois environ un milliard de dollars sur la table (le prix n’a pas été dévoilé par le géant de l’e-commerce) pour racheter Ring, un autre acteur de la maison intelligente. Basé à Santa Monica en Californie, ce fabricant est spécialisé dans les caméras de sécurité, les accessoires de surveillance et tout particulièrement dans les sonnettes de porte qui permettent de surveiller sa maison depuis un smartphone, une tablette ou un PC. Disposant d’un objectif grand angle, d’un microphone et d’un haut-parleur intégré, elles permettent de voir, entendre et converser avec toute personne se présentant à son domicile, où que l’on soit.

« Nous voulons aider Ring dans sa mission de rendre les habitations plus sûres », explique Amazon dans un communiqué. Selon nous, il s’agit surtout de faciliter la livraison à domicile pendant l’absence des occupants, un projet que la firme de Jeff Bezos caresse de plus en plus. A l’automne dernier, la firme de Seattle avait d’ailleurs dévoilé l’Amazon Key, une serrure permettant de déverrouiller sa porte à distance.