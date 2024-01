L’éditeur français spécialisé dans la lutte contre le spam – comme son nom l’indique – recrute Enzo Morello pour piloter sa politique de ventes indirectes.

Enzo Morello a pour mission d’animer et de développer le réseau de partenaires de la société récemment installée à Bordeaux, après un déménagement depuis Toulouse. L’écosystème d’Altospam compte à présent un distributeur ainsi que 428 revendeurs et infogéreurs en France, pour 8.200 clients. Enzo Morello aura également la charge de faire évoluer le programme partenaires.

Avant de rejoindre Altospam, Enzo Morello a œuvré au sein de NBB Lease, Consult & Co, Class’Affair et LegalySpace.

Depuis la rentrée 2023, Altospam annonce vouloir recruter davantage de distributeurs en France et à l’international pour revendre sa solution de protection de messagerie souveraine. Par ailleurs, selon le communiqué, la société veut « investir des ressources importantes pour devenir un partenaire stratégique des revendeurs et distributeurs qui souhaitent proposer à leurs clients une offre innovante de protection de leurs environnements de messagerie électronique ». L’indirect représente au moins 50% de ses revenus.

Altospam précise utiliser « une combinaison de 16 technologies antispam, dont des technologies propriétaires basées sur l’IA et le Machine Learning, six antivirus et quatre technologies anti zéro-day de détection des menaces connues et inconnues ». La société ajoute sécuriser également la reprise d’activité.

Son objectif financier est d’atteindre 10 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici quatre ans, soit cinq fois plus que les 2 millions d’euros réalisés au cours du dernier exercice.