Mettre en place une gouvernance cyber efficace est une nécessité pour l’ensemble des entreprises. Dans ce contexte, sélectionner les bons outils nécessite d’avoir une analyse précise de ses besoins. C’est en ce sens qu’il est nécessaire de ne pas s’appuyer forcément sur une solution « miracle », mais sur des solutions complémentaires, spécifiques et qui répondent chacune à un domaine d’expertise. Dans notre propos, nous allons évoquer un point central : la protection des postes de travail et plus particulièrement de la messagerie électronique.

La messagerie électronique : la principale porte d’entrée au Système d’information et à ses données

Chaque année, ce sont plusieurs millions d’entreprises qui voient leur cybersécurité impactée via des intrusions dont l’origine provient de la réception d’un simple mail/spam. Porteurs de nombreux virus, ransomwares, etc., les emails sont un réel danger qui peut impacter fortement une organisation. Il est donc fondamental de porter une attention particulière à la sécurité des messageries électroniques. Si cela peut paraitre évident, force est de constater que peu d’entreprises sont réellement équipées de solutions dédiées spécifiquement à ce sujet.

Pour donner plus de cohérence à notre propos, prenons l’exemple de l’environnement Microsoft 365. Étant l’une des plateformes les plus utilisées à l’échelle mondiale, la suite Microsoft 365 et sa solution de messagerie sont un bon exemple. Ainsi, même si certains outils cyber sont proposés en standard, ils ne seraient en aucun cas suffisants pour garantir un très haut niveau de protection, et notamment sur la messagerie électronique.

Pour autant, peu d’utilisateurs en sont réellement conscients et nombre d’entreprises pensent être déjà bien protégées sur ce sujet. Il s’agit d’une erreur fondamentale, preuve en est le nombre impressionnant de cyberattaques réussies qui sont véhiculées via la messagerie office 365 : spam, ransomwares, etc.

Il est donc utile de compléter le dispositif proposé en standard en optant pour l’utilisation de solutions dédiées à la protection de la messagerie. Cet ajout de solution est alors une réponse sensée et pertinente qui va permettre aux collaborateurs d’utiliser leur environnement de messagerie en toute confiance. En effet, les solutions de protection de messagerie intègrent un ensemble de technologies de pointe qui vont jouer un véritable rôle de bouclier et éviter aux entreprises et à leurs collaborateurs de fortes déconvenues. Protection contre les cybermenaces, détection de tentatives de fraude les plus avancées, meilleure productivité des équipes sont alors les grands bénéfices constatés.

À travers cet exemple, on comprend donc aisément que combiner des technologies complémentaires est un véritable must have pour limiter son exposition au risque et bâtir une gouvernance cyber performante.

Par Stéphane MANHES chez Altospam