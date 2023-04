Altospam, pionnier et acteur historique français de la lutte contre le spam, renforce son équipe de management en annonçant une nomination stratégique.

Celia da Silva, Directrice Marketing, Growth et Communication

Celia joue un rôle de premier plan pour accompagner la société dans sa croissance. Elle est en charge de définir et piloter la nouvelle stratégie marketing et communication de l’éditeur pour donner une plus grande visibilité à la marque et à son offre (que ce soit pour les clients, prospects ou partenaires). Dans ce contexte, elle travaille en proximité avec l’équipe commerciale pour soutenir ses démarches et veille à déployer des actions complémentaires pour accélérer les cycles de vente (direct et indirect). Enfin, elle devra lancer de nouvelles initiatives visant à accroitre la fidélisation des clients existants.

Pour mener à bien sa mission, elle peut compter sur une solide expérience acquise dans un contexte international dans des sociétés leaders sur leur marché. Avant de rejoindre Altospam, elle a notamment travaillé au sein du groupe FNAC, de PriceMinister ou encore de Ouicar où elle était précédemment Chief Marketing Officer.