Altice USA, qui est séparé du groupe Altice depuis janvier 2018 mais reste contrôlé par Patrick Drahi via sa holding Next, vit des heures plutôt mouvementées. L’entreprise dirigée par DexterGoei, présente dans une vingtaine d’Etats américains sous les marques Optimum et Suddenlink, a vu son bénéfice net fondre de 213 millions de dollars au quatrième trimestre 2018 à 329.000 dollars un an après malgré une progression de 0,8% du chiffre d’affaires à 2,48 milliards de dollars. Ces résultats, inférieurs aux attentes des analystes ont provoqué un recul de 5,35% du titre à la clôture de Wall Street jeudi.

Sur l’ensemble de l’exercice, les résultats sont nettement meilleurs. Le chiffre d’affaires a progressé de 2% pour s’établir à 9,76 milliards de dollars. Le bénéfice a quant à lui bondi, passant de 18,8 millions de dollars ou 0,03 dollar par action en 2018, à 138,9 millions de dollars ou 0,21 dollar par action au 31 décembre 2019.

La dette pèse dans les résultats du groupe basé à New-York. Celui a déboursé en effet 1,53 milliard de dollars en intérêts l’an dernier. Il a par ailleurs racheté des actions pour environ 1,7 milliard de dollars au cours des trois premiers trimestres. Il précise dans un communiqué qu’aucun achat de titres n’a été réalisé au quatrième trimestre afin de ne pas dépasser la cible de fin d’année.

L’endettement devrait encore s’alourdir puisque le communiqué annonce la signature d’un accord afin d’acquérir le câblo-opérateur Service Electric Cable TV of New-Jersey pour 150 millions de dollars. La finalisation de l’opération est attendue d’ici à la fin du troisième trimestre.

Pour l’exercice 2020 Altice USA table sur une progression du chiffre d’affaires de 2,0% à 2,5%, à l’exclusion de l’activité mobile lancée à l’automne dernier, ainsi qu’à un EBITDA « en expansion » (toujours hors activité mobile). Les dépenses en capital sont attendues entre 1,3 milliard de dollars et 1,4 milliard de dollars. Le groupe annonce un nouveau rachat de titres pour une valeur de 1,7 milliard de dollars.