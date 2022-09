Alter Way étend son implantation à La Rochelle. La société de services open source, qui a rejoint Smile fin 2021, a choisi la ville pour y créer la 8ème agence du groupe (après Paris, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Montpellier et Casablanca) et renforcer sa présence dans la région de la Nouvelle-Aquitaine.

Après l’arrivée d’une première équipe au début de l’année, Alter Way va inaugurer de nouveaux bureaux début octobre dans le quartier des Minimes (proche de la gare TGV et du vieux port). Un cadre attractif qui devrait faciliter le plan de recrutement qui sera mené en 2022 et 2023, principalement sur des postes d’ingénieurs système et réseaux (SysOps et ingénieurs cloud AWS).

Alter Way explique que la création de cette nouvelle agence répond à un besoin de constituer un nouveau centre de production pour l’activité Cloud Management spécialisée dans les services managés de nouvelle génération (DevOps, Infra as code, Conteneurs, Kubernetes, Clouds Privés et Publics).

Alter Way compte près de 200 collaborateurs spécialistes du Cloud et du DevOps, et intervient autour de 2 métiers : le conseil pour accompagner ses clients dans leur stratégie « MoveToCloud » et l’industrialisation de leurs architectures et les services managés pour assurer l’infogérance de plateformes digitales en haute disponibilité et en 24/7. L’entreprise prévoit 60 recrutements cette année.