Bien que son chiffre d’affaires se soit envolé, passant de 8,9 milliards de dollars en 2019 à 13,0 milliards de dollars en 2020 (+46,5%), Google Cloud a perdu 5,6 milliards de dollars cette année. Sur les trois derniers exercices, le déficit atteint 14,6 milliards de dollars pour un chiffre d’affaires de 27,8 milliards de dollars. C’est ce que l’on découvre dès la première page du rapport financier. Cette situation n’inquiète cependant pas les dirigeants de Google comme l’ont constaté nos confrères de The Register.

Lors de la présentation des résultats aux analystes, Sundra Pichai a indiqué que le carnet de commandes d’Alphabet représentait au cours du dernier trimestre près de 30 milliards de dollars, contre 19 milliards de dollars au troisième trimestre « une croissance presque totalement attribuable au cloud ». « Bien que l’augmentation du carnet de commandes ne soit pas directement corrélée aux évolutions des revenus, la croissance du carnet de commandes démontre le succès de Google Cloud auprès des grandes entreprises, qui signent des accords d’engagement à long terme significatifs », a ajouté le CEO de Google. Google cloud qui comprend Google Cloud Platform (GCP) et Google Workspace (anciennement G Suite), aurait ainsi remporté plusieurs contrats d’un milliard de dollars. Les transactions de plus de 250 millions de dollars auraient quant à elles plus que triplé au cours de la même période. Au cours des deux dernières années, le nombre de partenaires distributeurs a été multiplié par plus de cinq et les revenus provenant des ventes indirectes a plus que doublé a encore expliqué le dirigeant.

Google Cloud va donc poursuivre ses investissements « pour être en mesure de servir des clients dans tous les secteurs et toutes les régions ». De son côté, la directrice financière Ruth Porat a assuré que Google portait une attention particulière à la rentabilité. Plus le cortège grossit plus il rapporte et plus les économies d’échelles se mettent en place a laissé entendre Sundar Pichai. Aucun des deux n’a toutefois fixé d’agenda pour parvenir à la rentabilité.

Rappelons qu’au cours du dernier trimestre, AWS a généré un chiffre d’affaire de 45,4 milliards d’euros. C’est trois fois et demie celui de Google Cloud.