Le cabinet de conseil malouin en gestion de crises d’origine cyber Alcyconie a obtenu la qualification PACS (Prestataire d’Accompagnement et de Conseil en Sécurité des systèmes d’information), délivrée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). Cette qualification atteste de la conformité d’Alcyconie et de ses consultants aux exigences de sécurité et de déontologie définies par l’ANSSI.

Selon la définition fournie par l’ANSSI, le référentiel PACS a pour objectif « d’assister les responsables de la sécurité des systèmes d’information et leurs équipes dans leurs missions de protection des systèmes d’information, et notamment d’homologation de sécurité, de gestion des risques, de conception d’architectures sécurisées, et de préparation à la gestion de crises d’origine cyber ».

La qualification d’Alcyconie couvre exclusivement les prestations de conseil en préparation à la gestion de crise cyber, qui sont son cœur de métier depuis la création de l’entreprise en 2018. C’est une belle reconnaissance du travail de ses équipes pour une jeune entreprise d’une vingtaine de consultants. L’ANSSI ne recense qu’une vingtaine entreprises en cours de qualification PACS , dont les géants du secteur tels qu’Accenture, Atos, Capgemini, CGI ou PWC.

« La qualification PACS constitue un repère et une garantie supplémentaires pour les entreprises et institutions à la recherche de prestataires de confiance pour les accompagner dans leur stratégie de résilience, notamment face aux nouvelles exigences européennes induites par la directive NIS2 et sa loi de transposition », commente la PDG et fondatrice d’Alcyconie Stéphanie Ledoux (photo).