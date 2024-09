A l’occasion de leur passage dans le studio de Channelnews, Sylvain Lecoustey, senior vice-président sales et services France chez Alcatel-Lucent Enterprise et Houda El Madi Blondel, responsable marketing réseaux, sécurité et communications d’entreprise chez Bouygues Telecom Entreprises sont revenus sur les raisons de leur partenariat.

Les deux groupes français veulent accélérer la transformation numérique des TPE et des PME. Cette collaboration qui s’est faite de manière « naturelle », d’après Houda El Madi Blondel, a été pensée pour permettre aux entreprises de répondre à un double défi : la fermeture d’ici 2030 du réseau cuivre et la migration vers le cloud.

« [Nous savons] que ces deux mouvements-là sont des accélérateurs sur le marché pour les TPE et les PME qui vont devoir réfléchir à la possibilité d’aller vers des solutions pérennes en full IP et également se poser la question du devenir de leurs équipements PBX déployés chez eux », précise la responsable.

ALE compte notamment sur son partenaire pour proposer « de nouvelles technologies encore plus sécurisées (…) qui vont permettre à nos partenaires d’offrir une qualité de service exemplaire », poursuit Sylvain Lecoustey.

Le tandem compte également sur un autre argument pour convertir les TPE et les PME : la souveraineté. Les deux entreprises tiennent à rappeler qu’elles sont françaises et qu’à ce titre, les entreprises qui font appel à leurs services peuvent le faire en toute confiance, sans risque pour le devenir de leurs données.

