C’est officiel : BeyondTrust annonce la nomination d’Agnès Blinière en tant que ‘Partner Account Manager’ en France. Elle a pour mission d’animer le réseau de partenaires de l’éditeur américain en France. Et ce, depuis mai 2023. A ce poste, elle reporte directement à Tim Stone, vice-président channel de BeyondTrust dans la région EMEAI.

Cela fait maintenant plus de 25 ans qu’Agnès Blinière développe le canal de distribution de sociétés spécialisées dans la sécurité informatique.

Auparavant, elle œuvrait chez Tanium dans cette fonction. Elle a également été responsable Channel de Fortinet pendant deux ans (2009-2011). Elle a aussi été en charge du développement des ventes indirectes d’ActivIdentity en Europe du Sud en 2008, ou encore chez Sophos entre 2005 et 2007, mais aussi chez Symantec entre 2004 et 2005. Elle a également été responsable partenaires chez CheckPoint et Computer Associates (CA Technologies).

Un communiqué rappelle que sa carrière dans l’IT BtoB a débuté en 1992, chez US Robotics, en tant que responsable des ventes dans les pays germanophones et d’Europe de l’Est.