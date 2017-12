Nutanix a promu Adrien Porcheron au poste de Sales Manager Territory en charge des régions. Il a pour mission d’assurer le pilotage des équipes commerciales dans les régions.

Adrien Porcheron a rejoint Nutanix en tant que Territory Account Manager de la région ARA – PACA en juin 2015. Il commence sa carrière en 2001 chez T-System à Lyon en qualité d’ingénieur système et réseaux. De 2003 à 2008, il travaille chez ICT, une PME régionale de 40 personnes spécialisée dans les infrastructures (Citrix, VMware, Cisco, NetApp, Microsoft), au sein de laquelle il occupe successivement des postes d’ingénieur, puis d’architecte avant-vente, avant de prendre la direction technique de la société. En parallèle, il reprend en 2007 des études à l’EM Lyon pour suivre un master 1 puis un master 2 spécialisé en entreprenariat, commerce et management. Il rejoint ensuite Paris et l’éditeur de logiciel Systancia pour encadrer la filiale service Dotgreen, avant de rallier en Citrix en 2011 pour y occuper le poste d’Enterprise Account Manager.