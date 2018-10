Citrix annonce la nomination de Christophe Lopez-Castel au poste de Channel & Distribution Manager pour la France. Avec près de 20 ans d’expérience acquise au sein de grands acteurs de l’informatique, dont déjà 3 au sein de Citrix, Christophe Lopez-Castel a pour mission de conduire la stratégie partenaires de la société dans l’Hexagone. « Elle consiste principalement à mettre en adéquation l’écosystème channel de l’entreprise avec son programme de transformation vers le modèle cloud », explique Citrix dans un communiqué.

Avant de rejoindre la firme de Fort Lauderdale, Christophe Lopez-Castel était responsable régional France du Sud chez Numergy. Diplômé en marketing de la Skema Business School et détenteur d’un MBA Finance et Marketing de l’EM Lyon Business School, Christophe entame sa carrière en tant que Channel Account Manager chez HP. Il intègre ensuite Dell en tant que responsable régional puis de Global Account Manager avant d’assumer les fonctions de Territory Business Manager chez Cisco. Il rallie Citrix en 2015.

« L’expérience de Christophe et, notamment, sa connaissance des besoins et attentes des clients Citrix acquise en tant que responsable commercial en région, est un avantage indéniable pour conduire avec pertinence et efficacité la transformation de notre Channel en France, », explique dans le communiqué Emmanuel Schupp, directeur général de Citrix France.

Pour une entreprise comme Citrix dont le business-model repose plus que jamais sur la pertinence de son écosystème de revendeurs et de distributeurs, l’enjeu de la transformation est crucial », déclare de son côté Christophe Lopez-Castel. « De la co-création de services cloud au recrutement et à l’accompagnement de partenaires existants capables de promouvoir nos offres réseau, sécurité et analytique, en passant par le renforcement de la présence de l’entreprise sur l’ensemble du territoire : les facettes de la transformation sont nombreuses et toutes essentielles. »