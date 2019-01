Adobe s’est offert l’éditeur de logiciels de textures 3D Allegorithmic basé à Clermont-Ferrand. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Créée en 2003, la société auvergnate a développé la suite logicielle Substance, considérée comme le standard du secteur en matière de création de matériaux et de textures 3D pour la post-production de jeux et de vidéos. Cette dernière sera associée aux outils d’imagerie, de vidéo et de graphiques animés de Creative Cloud, afin, précise la société, de « livrer la nouvelle génération d’expériences immersives ». « Dans un proche avenir, nous vivrons dans un monde où les créations réelles et virtuelles se marient. Alors que les marques cherchent à se faire concurrence et à se différencier, des expériences interactives captivantes rendues possibles par le contenu 3D, VR et AR deviendront de plus en plus essentielles à leur succès futur. Le contenu 3D transforme déjà les flux de travail traditionnels en flux entièrement immersifs et numériques qui permettent de gagner du temps, de réduire les coûts et d’ouvrir de nouveaux horizons créatifs », explique Adobe dans un communiqué.

« Nous constatons un appétit croissant de la part des clients pour exploiter la technologie 3D dans les médias, le divertissement, la vente au détail et le marketing afin de concevoir et de proposer des expériences totalement immersives », précise dans le communiqué Scott Belsky, directeur des produits et vice-président exécutif de Creative Cloud chez Adobe. « Creative Cloud est la plateforme de créativité pour tous et les produits Substance sont un complément naturel aux applications Creative Cloud existantes utilisées pour la création de contenu immersif, y compris Photoshop, Dimension, After Effects et Project Aero.»

Allegorithmic possède notamment des clients dans les secteurs du jeux vidéo, du cinéma mais également du commerce électronique, de la vente au détail, de l’automobile, du design ou encore de la publicité, y compris des entreprises telles qu’Electronic Arts, Samsung, Volkswagen, Ubisoft, BMW, Ikea ou Louis Vuitton. Son fondateur et directeur général, Sébastien Deguy, est diplômé de l’université d’Auvergne (informatique) et de l’université de Stanford en Californie (entrepreunariat et innovation).