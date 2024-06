OroCommerce, concepteur de la plateforme OroCommerce et spécialiste du e-commerce B2B, complète son équipe de direction en annonçant la nomination d’un expert reconnu sur le marché qui jouera un rôle d’accélérateur pour l’entreprise. Cette annonce s’inscrit dans le prolongement des recrutements stratégiques effectués par l’éditeur ces derniers mois.

Bénéficiant d’une très forte reconnaissance dans l’industrie e-commerce (B2C et B2B), Aaron Sheehan exercera deux grandes missions chez OroCommerce. Dans ce contexte, il devra notamment représenter l’entreprise auprès des grands cabinets d’analystes et veiller à faire identifier l’offre de OroCommerce comme une technologie de pointe, éprouvée et répondant aux besoins les plus complexes en termes d’e-commerce B2B. Au-delà de cette mission, il sera également en charge d’élaborer une veille technologique et métier, de faire remonter des orientations pour améliorer l’offre existante et de définir plus largement une stratégie de promotion à destination des clients, prospects, partenaires et prescripteurs.

Pour mener à bien sa mission, il peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise dans le secteur des technologies et du e-commerce dans un contexte international. Dans ce contexte, il a notamment occupé des postes de management dans des organisations de premier plan comme Classy Llama, Weidenhammer, DEG/Merkle et, plus récemment, BigCommerce, où il était directeur de la stratégie concurrentielle.

Aaron Sheehan, Directeur du Marketing Produit chez OroCommerce « Je suis heureux de rejoindre l’équipe de OroCommerce qui réunit des experts chevronnés ayant su proposer une offre unique pour déployer des projets e-commerce B2B ambitieux dans des secteurs de pointe comme l’industrie. Notre plateforme unifiée offre toutes les fonctionnalités indispensables pour permettre aux industriels et aux distributeurs de développer leurs ventes en accédant à une plateforme e-commerce conçue pour répondre à leurs attentes spécifiques: workflows, gestion des catalogues d’achats, marketplaces et expériences acheteurs pilotées par l’IA. »