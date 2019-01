A10 Networks annonce la nomination de Yann Fralo à la tête de ses activités en France.

Yann Fralo bénéficie de plus de 20 d’expérience dans les nouvelles technologies, en particulier dans le domaine des solutions de sécurité. Il a occupé différents postes à responsabilité chez des acteurs majeurs de cet écosystème tels que Computer Links, Nokia, Checkpoint Software, Blue Coat ou Symantec.

En tant que responsable des activités sur le territoire français de l’éditeur de solutions de cybersécurité, Yann Fralo a pour objectif de rapidement doubler la croissance d’A10 Networks, d’accroitre sa part de marché, en particulier dans les grands comptes, chez les opérateurs et les fournisseurs de services.

Le renforcement de la présence d’A10 Networks auprès des partenaires intégrateurs et MSP fait également partie de ses missions stratégiques. Yann Fralo prévoit d’augmenter d’ici quelques mois les effectifs français afin de renforcer les équipes commerciales et son réseau de distribution. Un responsable distribution vient tout juste d’être embauché à cette fin.