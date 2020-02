L’intégrateur strasbourgeois Acesi relance ses investissements en vue d’alimenter sa croissance à venir. Après avoir lancé en 2017 une activité télécom en association avec Fahri Addala, l’ex-patron de l’agence SFR Business distribution de Strasbourg, la société recherchait activement une opération de croissance externe. Mais après deux tentatives avortées, elle a finalement opté pour la croissance interne.

Déjà implanté à Entzheim (siège), à Mulhouse, à Besançon, à Bâle (Suisse) et à Montréal (Canada), Acesi a donc ouvert en décembre une agence à Reims. La direction en a été confiée à Jean-Pierre Cuvelier, qui dirigeait jusque-là l’agence locale de Quadria. L’agence accueillera ses deux premiers profils techniques dans les prochaines semaines et d’autres postes seront à pourvoir rapidement. L’équipe ainsi formée assurera la promotion en local des offres d’infrastructures et d’infogérance de l’entreprise.

En parallèle, un ingénieur commercial a été recruté pour développer la région parisienne et deux autres agences sont en projet à Dijon et dans la région Nord. Elles ouvriront lorsque le cabinet spécialisé missionné par Acesi lui aura déniché les personnes qui les dirigeront. « La difficulté, c’est de trouver des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, à savoir, la volonté de travailler sur le long terme, d’adapter la réponse au contexte du client, et de faire de la qualité », commente Jean-Marc Patouret, codirigeant et directeur commercial d’Acesi.

Autre investissement structurant : la création d’un département innovation, chargé de réfléchir aux futures offres de l’entreprise et à l’évolution de son métier. Cette cellule innovation sera dirigée par un ancien consultant de l’entreprise, Christophe Bertrand, qui officiait jusqu’à présent comme directeur informatique de la Chambre du Commerce et de l’Industrie du Grand-Est. Il planchera dès son arrivée sur l’offre green IT en cours de formalisation.

Acesi vient de conclure son exercice 2019 sur une croissance honorable de 7% de ses revenus à 17,3 M€ et surtout une rentabilité nette qui a doublé à environ 4% du chiffre d’affaires. Une croissance qui a été tirée par l’ensemble des activités, y compris les ventes et les services d’infrastructures. « Contre toute attente, les infrastructures continuent de progresser, portées par l’hyperconvergence, note Jean-Marc Patouret.

Quant à l’infogérance, elle a bénéficié de la demande de plus en plus forte des entreprises pour ce type de service et de l’effort de simplification réalisé il y a un an par l’entreprise pour mieux faire comprendre son offre des commerciaux et des clients. Résultat : Acesi a signé des contrats portant sur plusieurs milliers de postes, alors qu’elle visait plutôt les entreprises de 50 à 500 postes. « Notre offre infogérance est désormais totalement mature et jouit d’une excellente réputation liée à la qualité de services offerte », décrypte Jean-Marc Patouret.

L’exercice 2020 démarre sur les chapeaux de roues avec un contrat de plus de 1 M€ signé sur un projet d’hyperconvergence avec Simplivity.