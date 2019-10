Selon le vice-président EMEA de NetSuite, Nick Tozer, l’éditeur de logiciels ERP dans le cloud enregistre une meilleure croissance dans la région qu’avant son acquisition par Oracle. S’exprimant à l’occasion de SuiteConnect, la rencontre annuelle avec les partenaires qui s’est déroulée lundi à Londres que l’offre répondait à un véritable besoin des entreprises. « Même si nous pensons que c’est un moment où les gens font marche arrière, c’est exactement le contraire qui se passe, nous continuons à croître plus vite maintenant qu’avant l’acquisition », a-t-il déclaré. « En ces temps incertains, nous constatons que les clients demandent de l’aide pour se préparer au futur quelle que soit l’issue. D’une certaine manière, plus il y a d’incertitude, que vous soyez dans la zone EMEA ou ailleurs dans le monde, cela incite les gens à avoir plus de visibilité sur leur entreprise et à être plus agiles afin que, quoi qu’il advienne, ils puissent s’adapter plus vite que d’habitude. »

Cette croissance est due notamment à la progression de 30% du nombre de partenaires dans la région. Une progression qui devrait se poursuivre avec des « cibles un peu plus verticales afin que les équipes directes et indirectes ne trébuchent pas l’une sur l’autre dans la région ». Le channel peut ainsi apporter son expertise dans des domaines spécifiques inexploités par les équipes de vente directe indique Channelweb, qui rapporte l’information.

Le vice-président exécutif et fondateur de NetSuite, Evan Goldberg (photo), a de son côté annoncé le déploiement complet du programme SuiteLife dans la zone EMEA, affirmant qu’il s’agissait du plus important investissement jamais réalisé en faveur des partenaires. Le programme s’appuie sur SuiteSuccess, sa solution de gestion d’entreprise sectorielle qui offre aux partenaires un ensemble de ressources, une formation certifiée et des outils permettant de développer une expertise dans des fonctions commerciales, des secteurs de produits et des domaines spécifiques.

Le channel est par ailleurs invité à utiliser certains processus de vente utilisés par les commerciaux maison « afin de rencontrer plus de succès ».