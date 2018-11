Le Cebit tire le rideau. « Merci pour 33 ans ! » peut-on lire sur la page d’accueil du salon. L’organisateur Deutsche Messe restructure son portefeuille d’événements et met fin à la manifestation. « Les sujets liés à l’industrie du Cebit vont s’intégrer à la foire industrielle Hannover Messe, tout en développant d’autres thèmes du Cebit dans le cadre d’événements spécialisés destinés aux décideurs des industries verticales », précise la page. Ce réalignement est dû à la réduction des réservations d’espace pour ce qui devait être la prochaine édition.

Les développements technologiques au sein de l’économie numérique ont réduit la demande de salons horizontaux tels que le Cebit ces dernières années. L’impact novateur de la numérisation est particulièrement évident dans les industries d’applications industrielles. De nombreux exposants traditionnels du salon se sont en conséquence tournés vers des événements ciblant ces industries. L’édition 2018 n’avait attiré que 120.000 visiteurs, soit 80.000 de moins que celle de l’année avant. Le salon a accueilli jusqu’à 800.000 personnes dans les années 2000. Il est vrai qu’entretemps d’autres événements, comme le Mobile World Congress de Barcelone, sont montés en puissance.

« Au cours des dernières années, de nombreuses discussions au sein de l’industrie allemande ont impliqué le chevauchement thématique entre Hanovre et Cebit. Il est maintenant temps d’intégrer les sujets du Cebit qui sont pertinents pour la fabrication, l’énergie et la logistique dans la Hannover Messe », indique dans un communiqué Jochen Köckler, PDG de Deutsche Messe AG. « Nous étudions actuellement le marché du numérique afin de déterminer quels sujets restants du Cebit seront développés dans de nouveaux événements. »

Ce baisser de rideau s’accompagne du départ du membre du directoire de Deutsche Messe responsable du Cebit, Oliver Frese, qui « a demandé au comité exécutif du conseil de surveillance de Deutsche Messe de le libérer de ses fonctions à compter du 31 décembre 2018 ».

« En particulier avec le nouveau concept Cebit, Frese a fait preuve de courage, d’innovation et d’esprit de pionnier. La nouvelle baisse de la demande de Cebit est d’autant plus regrettable, cela montre que l’idée du Cebit a touché l’ensemble de l’économie. Les sujets qu’il représente, tels que la numérisation et l’intelligence artificielle, sont désormais considérés comme des tâches primordiales, ce qui constitue également un succès pour le Cebit », affirme dans le communiqué Bernd Althusmann, ministre de l’économie de la Basse-Saxe et président du conseil de surveillance de Deutsche Messe.