Comme la plupart des grands éditeurs de logiciels, SAP a annoncé une forte croissance de ses revenus provenant du cloud au troisième trimestre. L’éditeur allemand avance un bond de 39% à 1,30 milliard d’euros. Le chiffre d’affaires du cloud dépasse ainsi de 40% celui des licences logicielles. Les ventes de SAP S/4HAana Cloud se font au détriment de la suite applicative Business Suite, vendue sous licence. Les réservations sont quant à elles en hausse de 36%, ce qui permet à la firme de Walldorf de relever ses prévisions de croissance pour 2018 dans le cloud qui sont désormais dans une fourchette de 36,5 à 39%, contre 34 à 38% auparavant. « SAP enregistre la croissance la plus rapide du cloud au sein de l’industrie des logiciels d’application. Nos vecteurs de croissance tournent à plein régime, particulièrement ceux de SAP C/4Hana et de SAP S/4Hana qui sont les fondations de l’entreprise intelligente », commente dans un communiqué le CEO de l’entreprise, Bill McDermott. « Avec un pipeline plus solide que jamais, nous avons augmenté en toute confiance nos prévisions pour l’année. »

Comme le rappelle Reuters, ces perspectives contrastent avec la résistance de certains clients SAP à déplacer les processus centraux des centres de données sur site vers le cloud. Dans une enquête menée cette semaine parmi les clients allemands de SAP, à peine 10% des personnes interrogées ont déclaré être disposées à effectuer ce transfert. Le groupement allemand d’utilisateurs DSAG a exhorté la société à ne pas abandonner la Business Suite comme prévu en 2025, mais à continuer à proposer une offre hybride de services cloud et sur site. « Le cloud ne signifie pas toujours simplifier les processus. Il peut également s’agir d’une camisole de force », a déclaré Marko Lenck, membre du conseil d’administration du DSAG.

Le chiffre d’affaires global augmente de 8% à 6,02 milliards de dollars. En revanche, le bénéfice opérationnel recule de 6% sur un an à 1,24 milliard d’euros.