ITS Group lance une nouvelle campagne de recrutements avec 350 offres d’emploi dans le secteur de l’IT, suite à des résultats financiers 2023 consolidés.

L’Entreprise de Services Numériques française marque l’année 2023 par une hausse de 5% de son chiffre d’affaires (176 millions d’euros) et consolide son résultat d’exploitation à 9 millions d’euros. Ces performances significatives lui permettent d’ouvrir de nouveaux emplois dans les différentes entités du groupe.

Nos offres d’emploi 2024

Ingénieurs Infra / Cloud / DevSecOps / SysOps / SRE / Conteneurisation / Observabilité ou IAOps / Poste de Travail / Kubernetes et Automatisation, Analystes de Vulnérabilités Applicatives, Chefs de Projet Conformité / AMOA, Consultants Avant-Vente, Service Delivery Manager, Consultant Digital Workplace, Experts en Cybersécurité, Architectes Techniques, Business Analyst, Product Owner, et bien d’autres.

Une culture d’entreprise bienveillante, à l’écoute des salariés

Chez ITS Group, le bien-être des collaborateurs est la clé de leur succès. Dès leur arrivée, les employés bénéficient d’un accompagnement personnalisé, pour permettre à chacun d’entre eux de s’épanouir tant personnellement, que professionnellement. Les programmes de formations adaptées et continues mis à leur disposition, leur offrent les outils nécessaires pour exceller dans leurs missions.

Pour favoriser un environnement de travail propice au bien-être, le personnel des agences a accès à une gamme d’activités variées : des évènements fédérateurs (GameParty, Open de Tennis, semaine du développement durable), des cours de sport collectifs, des Afterworks, etc. Ces initiatives fédératrices rassemblent les salariés interservices, créant un cadre de travail stimulant et convivial.

Une politique RSE durable et innovante

Rejoindre ITS Group, c’est intégrer une entreprise profondément engagée. La politique RSE s’intègre dans chacune des activités du groupe et prend vie grâce aux collaborateurs. L’ESN innove en continu pour réduire l’impact sur la planète, et promouvoir l’inclusion et la diversité. De plus, elle multiplie les partenariats associatifs et collaborations avec des acteurs engagés pour un impact positif sur la société. Tout au long de l’année, ITS Group organise des ateliers thématiques et des campagnes de sensibilisation, rassemblant les équipes et renforçant l’engagement collectif.

Des opportunités ouvertes à tous

ITS Group favorise un environnement de travail équitable pour tous ses collaborateurs. En outre, chaque talent à sa place, peu importe son profil (âge, genre, formation, origine, croyance, situation de handicap, reconversion professionnelle, etc.).

Accéder aux offres ITS Group