ITS Group réaffirme son positionnement sur le marché de l’IT et ambitionne de recruter 380 nouveaux collaborateurs au cours des prochains mois, pour compléter ses équipes d’experts couvrant l’ensemble de ses entités et agences.

Une forte ambition pour soutenir la dynamique de croissance du groupe

Afin de continuer à développer une stratégie IT durable sur le long terme, le groupe au travers de ses entités, intervient sur des sujets stratégiques comme l’infrastructure, le cloud, la cybersécurité, le conseil IT ou encore la gestion des flottes mobiles. Autant de domaines d’expertises porteurs et innovants qui appellent aux talents.

Une ESN Française engagée

Pour une approche sociétale :

ITS Group met au premier plan l’épanouissement professionnel et personnel de ses collaborateurs tout en maintenant le dialogue et en déployant une démarche d’amélioration du bien-être au travail. Le groupe œuvre pour le respect, la diversité et l’égalité au sein de son organisation par la signature d’accords, et encourage fortement une plus grande féminisation des métiers de la tech.

ITS Group est également sensible au sujet du handicap et aide ses collaborateurs dans leurs démarches afin d’améliorer leur quotidien à travers sa politique active en faveur des personnes handicapées.

Pour un numérique plus responsable :

L’enjeu éco-responsable étant un des axes majeurs de sa stratégie, ITS Group a placé la dimension environnementale au cœur du développement stratégique et économique de ses activités. De nouveaux dispositifs ont été mis en place, en complément de ceux qui existent déjà : ITS Group s’engage à contribuer à l’objectif mondial de neutralité carbone grâce à l’accompagnement de Greenly. D’autre part, le groupe a signé le manifeste Planet Tech’Care pour un numérique plus innovant au service de la transition écologique et a récemment adhéré au dispositif EcoWatt afin d’optimiser la consommation d’électricité et la rendre plus responsable.

Un accompagnement de taille pour que s’expriment tous les talents

Environnement varié et stimulant, intégration complète, autonomie et responsabilités progressives, partage d’expertise auprès d’une communauté d’expert, catalogue de formations sur mesure pour développer et consolider la montée en compétences, évolution de carrière, mobilité dans toute la France et à l’international… ITS Group accompagne ses collaborateurs pour leur permettre de donner le meilleur d’eux-mêmes et avoir la carrière qu’ils méritent.

« Rejoindre ITS Group, c’est faire partie d’une communauté d’experts engagés et mobilisés à travers des valeurs fortes. L’ADN du groupe s’est construit autour de 6 piliers : un management bienveillant, des partages de compétences, une équité et une transparence à tous les niveaux et le goût du challenge en équipe pour cocher des objectifs clairs. C’est aussi, participer à une aventure stimulante portée par le développement d’un secteur de la tech en constante mutation et porteur d’innovation. » Stéphanie AMSELLEM, Responsable du recrutement ITS Services

Toutes les offres d’emploi d’ITS Group sont disponibles sur le site carrière du Groupe