L’année 2020 devrait être riche celle de la consolidation sur le marché des datacenters. La valeur des fusions et acquisitions axées sur les centres de données conclues au cours des seize premières semaines de 2020 a déjà dépassé le total de 2019 rapporte Synergy Research qui ajoute que 28 opérations de ce type ont déjà été conclues en 2020.

La plus grande acquisition réalisée depuis le début de l’année est celle d’Interxion par Digital Realty pour 8,4 milliards de dollar. Il s’agit de la plus importante transaction de ce type jamais réalisée. Elle a été suivie de deux transactions d’un milliard de dollars et de deux opérations évaluées à plus de 500 millions de dollars.

« Ce sera une année exceptionnelle pour les activités de fusions et acquisitions de centres de données », affirme dans un communiqué John Dinsdale, analyste en chef chez Synergy Research Group. « En moins de quatre mois, la valeur des fusions et acquisitions a déjà dépassé 2019. En plus de cela nous avons connaissance de 17 autres accords convenus qui sont en attente de clôture, ainsi que de quelques autres accords potentiels de plusieurs milliards de dollars. Quelle est la cause de cette augmentation des fusions et acquisitions ? Les tendances de l’externalisation et la croissance vigoureuse des services cloud entraînent une demande toujours croissante de capacité de centre de données, ce qui alimente à la fois la restructuration du secteur et la nécessité de trouver de nouvelles sources de capitaux d’investissement. »

Interrogé par nos confrères de CRN, ce dernier a expliqué que les fournisseurs de cloud et de services s’en sortiraient très bien en 2020, le Covid-19 pousssant plus d’utilisateurs en ligne et sur les clouds publics à mesure que la demande de capacité de centre de données augmentait. « Il y aura beaucoup plus d’activités via des outils et des applications à distance qui serviront à augmenter le trafic réseau et de service. Pensez aux outils de collaboration, au partage de fichiers, au commerce électronique, aux divertissements numériques, au streaming, etc. », a-t-il ajouté, citant l’explosion de d’usages domestiques comme Webex, Netflix, YouTube, YouTube Gaming ou Zoom.