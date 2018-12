Office 365 est une suite d’outils collaboratifs. En un seul compte et un seul mot de passe, vous avez accès à tous les fichiers de l’utilisateur mais aussi à tous les fichiers partagés.

Chaque année, il y a entre 4 et 5 failles de sécurité en 0day (non connues). Une attaque sur Office 365 suffit pour obtenir énormément de données de l’entreprise, mais aussi des données de vos sous-traitants ou toute entreprise avec laquelle vous partagez des données.

Ce webinaire de 20 minutes vous aide à comprendre comment les hackers entrent dans votre environnement Office et comment se protéger. Inscrivez-vous sans plus attendre !