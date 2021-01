Selon IDC, les revenus provenant des ventes de produits d’infrastructure informatique (serveurs, solutions de stockage et commutateurs Ethernet) pour les environnements cloud publics et privés, ont augmenté de 9,4% d’une année sur l’autre au troisième trimestre 2020. En revanche, les investissements dans l’infrastructure informatique traditionnelle ont reculé de 8,3% au cours de la période.

Ces évolutions sont la réponse du marché aux ajustements majeurs des activités commerciales, éducatives et sociétales pour répondre à la pandémie de Covid-19 (télétravail, enseignement à distance, événements commerciaux virtuels, divertissement et achats en ligne, télémédecine…). Le cloud, et en particulier le cloud public, a été un facteur clé de ce changement. Les dépenses consacrées à l’infrastructure informatique du cloud public ont ainsi augmenté de 13,1% en année glissante pour atteindre 13,3 milliards de dollars au troisième trimestre. Au cours du trimestre précédent, ces dépenses avaient dépassé pour la première fois celles destinées à infrastructure informatique non cloud. Ces dernières ont toutefois repris le dessus pour atteindre cette fois 13,7 milliards de dollars. Il s’agit là d’un simple à-coup pour IDC qui s’attend à ce que les dépenses d’infrastructure consacrées au cloud public reprennent leur avance et l’élargissent dans un proche avenir. De leur côté, les dépenses attachées aux infrastructures de cloud privé ont augmenté de 0,6% d’une année à l’autre pour atteindre 5,0 milliards de dollars, les clouds privés sur site représentant 63,2% de ce montant.

Pour l’ensemble de l’année, le cabinet d’analyse s’attend à une croissance des dépenses consacrées aux infrastructures cloud de 11,1% à 74,1 milliards de dollars, le cloud public s’arrogeant 52,7 milliards de dollars (+16,7%), le cloud privé se contentant de 21,3 milliards de dollars (-0,5%). Quant aux infrastructures non cloud, elles devraient peser 60,2 milliards de dollars (-11,4%).

Les dépenses destinées au cloud n’ont pas été réparties équitablement au niveau mondial. Elles ont ainsi augmenté de 32,8% au Canada, de 29,4% en Chine, de 23,4% en Amérique latine et de 4,7% aux Etats-Unis. Elles ont en revanche reculé de 6,7% au Japon et de 3,4% en Europe occidentale. Dans toutes les régions, à l’exception du Canada et du Japon, les dépenses consacrées au cloud public ont dépassé celles attachées au cloud privé.

Côté fournisseurs, trois entreprises se distinguent en enregistrant des croissances à 2 chiffres : Huawei (+44,4%), Lenovo (+32,8%) et Inspur (+30,7%), qui s’installe ainsi à la troisième place du Top 5. Le marché est toutefois dominé par Dell, qui avec une croissance annuelle de 5,9% et un chiffre d’affaires de 2,75 milliards de dollars, s’octroie une part de marché de 15,0%. Le Texan devance HPE et sa filiale chinoise New H3C Group qui enregistrent une hausse de 4,5%, générant 1,96 milliard de dollars et une part de marché de 10,7%. On notera la mauvaise performance de Cisco, dont les revenus d’infrastructures cloud reculent de 6,0% à 1,03 milliard de dollars.