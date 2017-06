Sopra Steria envisage d’acquérir la totalité du capital de Kentor, société suédoise jusqu’alors détenue intégralement par le groupe norvégien TeleComputing.

Créée en 1983, la société Kentor, dont le siège est à Stockholm, est reconnue pour son savoir-faire en matière de conseil, d’Intégration de systèmes et de maintenance applicative. Affichant pour les deux dernières années une croissance organique moyenne de plus de 10 % et une performance opérationnelle « dans les standards du groupe Sopra Steria », Kentor a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 34 millions d’euros et emploie 330 collaborateurs.

Alors que sur le marché norvégien, Sopra Steria figure parmi les leaders du secteur, en Suède, où les dépenses annuelles en services informatiques sont estimées à 6,5 milliards d’euros, le groupe ne disposait jusqu’à présent que d’une présence limitée.

L’atteinte d’une taille critique en Suède lui permettrait de renforcer sa croissance en Scandinavie à travers la montée en valeur de ses offres et le développement de synergies sur cette zone.

Si le projet aboutit, les activités de Kentor pourraient être consolidées dans les comptes de Sopra Steria au cours du 2ème semestre 2017. Les conditions financières de cette opération ne sont pas dévoilées.