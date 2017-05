Les ventes mondiales de smartphones ont totalisé 380 millions d’unités au premier trimestre, soit une croissance de 9,1% comparé au premier trimestre 2016, annonce Gartner. Autre bonne nouvelle, les acheteurs montent généralement en gamme, provoquant une hausse du prix moyen des appareils.

Cette évolution profite aux fabricants chinois tels que Huawei, Oppo et Vivo qui proposent des appareils séduisants pour un prix concurrentiel. Leur part de marché cumulée atteignait au 31 mars 24%, soit une hausse de 7 points en un an. « Les trois plus grands constructeurs de smartphones chinois réalisent la majorité des ventes du marché grâce à leurs appareils de haute qualité, d’un prix concurrentiel, et équipés des dernières innovations. De plus, une stratégie marketing et de promotion des ventes agressive a permis à ces marques de gagner des parts de marché dans des pays tels que l’Inde, l’Indonésie et la Thaïlande », explique dans un communiqué Anshul Gupta, directeur de recherche chez Gartner.

Samsung conserve la première place du podium mais voit ses ventes reculer de 3,1%. « Bien que Samsung ait indiqué que les pré-commandes pour les Galaxy S8 et S8 Plus ont progressé de 30% sur un an, l’absence d’alternative au Note 7 et la vive concurrence sur le créneau des smartphones basiques entraînent le fabricant à perdre continuellement des parts de marché », estime l’analyste.

La quasi stagnation des ventes d’iPhone entraîne pour Apple une perte de part de marché. Tout comme Samsung, la firme à la pomme doit faire face à la concurrence acharnée des constructeurs chinois. Sa position en Chine est d’ailleurs vivement attaquée par des fabricants comme Oppo et Vivo.

Avec 34 millions de smartphones écoulés et une part de marché de 9%, Huawei se rapproche peu à peu d’Apple. La firme de Shenzen profite toujours de l’engouement pour ses P9 et P9 Plus vieux de plus d’un an.

Le constructeur qui fait la meilleure opération est toutefois Oppo, dont les ventes ont bondi de 94,6% en un an. Selon Anshul Gupta, Sa stratégie centrée sur la qualité de ses appareils photos et la recharge rapide des batteries et s’appuyant sur un vaste réseau de revendeurs traditionnels lui ont permis de se maintenir en tête du marché chinois et d’augmenter ses ventes à l’international estime Anshul Gupta.

Dernier du Top 5, Vivo enregistre quant à lui une croissance de 84,6% ce qui lui octroie une part de marché mondiale de 6,8%. « Vivo enregistre une forte demande pour ses smartphones sur les marchés émergents en Asie/Pacifique, y compris en Inde où ses ventes ont grimpé de plus de 220% grâce à la notoriété croissante de la marque et l’excellente qualité de ses smartphones », conclut l’analyste.

Worldwide Smartphone Sales to End Users by Vendor in 1Q17 (Thousands of Units)

Vendor 1Q17 Units 1Q17 Market Share (%) 1Q16 Units 1Q16 Market Share (%) Samsung 78,671.4 20.7 81,186.9 23.3 Apple 51,992.5 13.7 51,629.5 14.8 Huawei 34,181.2 9.0 28,861.0 8.3 Oppo 30,922.3 8.1 15,891.5 4.6 Vivo 25,842.2 6.8 14,001.0 4.0 Others 158,367.7 41.7 156,654.2 45.0 Total 379,977.3 100.0 348,224.2 100.0

Source: Gartner (May 2017)