Le SaaS s’installe peu à peu au sein des moyennes et grandes entreprises de l’Hexagone. C’est ce qui ressort d’un sondage réalisé par IT Research pour nos confrères du JDN et le Club Décision DSI auprès de 680 membres de ce dernier. Près d’un DSI sur cinq (19%) se dit ainsi prêt à basculer ses applications en mode SaaS.

Le CRM arrive en tête des applications en ligne les plus répandues dans ces entreprises. Près de 42% d’entre elles ont déjà franchi le pas et 3% s’apprêtent à le faire. Une évolution à laquelle la montée en puissance de Salesforce n’est pas étrangère estiment nos confrères du JDN. Beaucoup moins répandus, les progiciels de gestion intégrés en mode SaaS n’ont séduit que 17% des sondés et 5% d’entre eux indiquent qu’ils vont en déployer un. Ils sont nettement plus nombreux à utiliser une application de business intelligence puisque plus d’un répondant sur quatre (26%) a déployé un ERP dans son entreprise et que 12% des sondés s’apprêtent à le faire. Enfin, l’application la plus répandue dans les organisations est la bureautique puisqu’à terme près de la moitié (48%) d’entre elles l’auront généralisée si l’on en croit le sondage. C’est déjà chose faite pour 36% d’entre elles tandis que 12% indiquent qu’elles s’engageront dans cette voie au cours des prochains mois. Un succès qui n’empêche pas l’utilisation en parallèle d’Office Online ou de G Suite de la suite de Microsoft en local constatent nos confrères.