Développeur d’une plateforme d’intelligence artificielle dédiée à l’engagement client, Sidetrade publie ses résultats annuels. Sur l’exercice 2016, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 18,1 millions d’euros avec une croissance purement organique de 13% et une demande particulièrement dynamique à l’international. Le carnet de commandes SaaS au 31 décembre 2016 s’établissait à 26 millions d’euros, en croissance de 24%.

En dépit des investissements significatifs réalisés en France et à l’international, le résultat d’exploitation profite de la hausse du chiffre d‘affaires pour atteindre 2,1 millions d’euros en 2016 contre 1,7 million d’euros en 2015, soit une progression de 20%. Le résultat net 2016 ressort quant à lui à 1,8 million d’euros, en progression de 8%.

Sidetrade a poursuivi sa politique d’investissements de croissance avec la création d’un Lab de Data Science et le renforcement de ses équipes vente et marketing. Au 31 décembre, les effectifs du groupe étaient ainsi de 208 collaborateurs (Vs 163 au 31 décembre 2015) dont 40% à l’étranger.

Le groupe revendique comme clients NHS Property (Royaume-Uni), Deloitte (Belgique), Carrefour Property, Docapost (Groupe La Poste), Intersport, PageGroup (Allemagne, Autriche, Espagne, France, Italie, Suisse), Saint Gobain Abrasifs (21 pays), Talend (Allemagne, États-Unis, France, Royaume-Uni), Univar (Grèce, Italie, Turquie), Equiniti Group Plc, Hearst Magazines, Idex, Samworth Brothers Ltd, Strego, Securitas AB (Norvège), Viséo, Renold US, Valor Hospitality…