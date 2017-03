PTC, qui revendique 1.200 clients, annonce avoir réalisé près de 100 millions de dollars avec son activité internet des objets soit une croissance de 115% en glissement annuel. La stratégie IoT de PTC a vu le jour en 2013 avec l’acquisition de ThingWorx. Depuis, la société s’appuie sur un réseau de partenaires de plus en plus dense. Elle en compte aujourd’hui 25, dont une centaine d’intégrateurs dont Cognizant, Deloitte, Kalypso, Infosys, ITC Infotech et Tech Mahindra. L’an dernier, les intégrateurs système ont développé de nouvelles solutions IoT reposant sur ThingWorx, notamment des solutions dans les domaines suivants : fabrication intelligente, gestion des ressources, gestion de solutions énergétiques intelligentes et systèmes de santé connectés.

« Lorsque nous nous sommes lancés dans l’aventure de l’IoT, il était essentiel pour nous de devenir l’un des acteurs majeurs du marché. C’est pourquoi nous nous sommes engagés à devenir l’entreprise proposant la plate-forme IoT n°1 pour l’industrie », explique dans un communiqué le président et CEO de la société, Jim Heppelmann. « 2016 a été une année faste car nous avons réussi à démontrer que notre vision et nos offres trouvent un écho auprès des acheteurs. Pour 2017, bon nombre de grandes entreprises, souhaitent travailler avec nous sur de nouveaux projets IoT ».