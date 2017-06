La société de conseil Palo IT a ouvert un nouveau bureau à Nantes. « Le choix de la région de Nantes s’est naturellement imposé car la ville est reconnue comme le premier pôle économique du Grand Ouest et la métropole est en pleine croissance grâce à son dynamisme et à la richesse de son écosystème entrepreneurial. Il était pour nous logique de continuer nos projets d’expansion en établissant une présence locale de Palo IT dans cette ville en plein essor qui a pour ambition de devenir une place incontournable en Europe », explique dans un communiqué Stanislas Bocquet, président fondateur de la société.

La direction de Palo IT Nantes sera assumée par Séverin Pellegrini, Managing Director et co-fondateur du bureau nantais. Six collaborateurs composent l’équipe nantaise dont 4 consultants seniors, experts techniques orientés Software craftsmanship et un responsable en ressources humaines. La société a entamé par ailleurs le recrutement d’une dizaine de spécialistes des innovations méthodologiques et technologiques qui rejoindront le bureau d’ici fin 2017.

Palo IT Nantes est le quatrième bureau que la société française ouvre dans l’Hexagone. Il travaillera en synergie avec les équipes établies à Paris, Toulouse et Nancy.

Créée en 2009, Palo IT rassemble aujourd’hui 300 collaborateurs de plus de 25 nationalités, répartis entre la France, Singapour, Hong Kong et Mexico.