OVH et Accelize ont annoncé aujourd’hui la mise en place d’un partenariat pour permettre aux clients des services cloud de l’hébergeur de tirer parti des capacités de traitement des FPGA (field-programmable gate array) sous la forme d’une accélération « as a Service ». Lancée en mode test au cours de l’été dernier sur son laboratoire RunAbove, l’offre FPGA d’OVH permet aux utilisateurs d’évaluer les capacités des FPGA en louant un serveur dédié spécifique sur lequel ils peuvent programmer et tester leurs propres conceptions FPGA. Le partenariat avec Accelize permet dorénavant aux clients d’OVH d’utiliser des accélérateurs FPGA pré-configurés sur les serveurs RunAbove prévus à cet effet. Les utilisateurs peuvent également personnaliser ces accélérateurs ou en créer de nouveaux à l’aide de la solution QuickPlay/QuickStore d’Accelize, indépendamment de leur niveau d’expertise en matière de FPGA. « Nous pensons que 2017 sera l’année du déploiement des FPGA dans les centres de données, et nous savons que plusieurs de nos clients sont intéressés par ces composants et les capacités d’accélération qu’ils offrent », commente dans un communiqué Germain Masse, directeur technique chez OVH. « Cependant, nous savons également d’expérience que le développement d’accélérateurs FPGA représente un véritable défi pour les nombreuses personnes qui souhaiteraient exploiter cette technologie. L’offre d’Accelize répond parfaitement à cela à travers un outil complet et performant pour le flux de développement, ainsi qu’un écosystème de développeurs expérimentés qui peuvent proposer des accélérateurs pré-configurés à nos clients. »

Accelize fournit les accélérateurs préconfigurés pour le serveur cloud RunAbove, en collaboration avec ses partenaires de l’écosystème QuickAlliance. Les partenaires actuels — CAST Inc., Barco Silex et Logic Fruit — fournissent les bibliothèques de composants matériels (blocs IP) requises pour créer ces accélérateurs prêts à l’emploi qui répondent aux besoins des datacenters, notamment en termes de compression GZIP, décompression GUNZIP et chiffrement AES. Les utilisateurs RunAbove peuvent lancer ces accélérateurs FPGA afin de juger instantanément des avantages de l’accélération reposant sur la technologie FPGA. Des accélérateurs supplémentaires développés par de nouveaux partenaires du programme QuickAlliance seront bientôt disponibles. Les développeurs qui disposent de connaissances dans le domaine des applications, mais pas nécessairement d’expertise en matière de FPGA, ont par ailleurs la possibilité de créer des accélérateurs FPGA personnalisés en associant des fonctions de bibliothèques de conception reconnues (blocs IP) — choisies à partir d’un catalogue de fournisseurs tiers— à leurs propres fonctions logiques, définies à l’aide du langage C/C++. Ils ont ensuite la possibilité de mettre en vente ces nouveaux accélérateurs sur la marketplace QuickStore, en bénéficiant d’un modèle commercial Cloud as a Service.