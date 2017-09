Meg Whitman rejoint le conseil d’administration de Dropbox, le spécialiste du stockage dans le cloud. « Meg Whitman est un véritable titan du monde des affaires et est depuis longtemps une amie et une conseillère de confiance. Son expérience et son jugement seront inestimables pour Dropbox tout au long de notre croissance », écrit dans un communiqué le CEO et co-fondateur de l’entreprise Drew Houston (à gauche sur la photo). « Meg a réellement tout vu et tout fait. Sa carrière professionnelle s’étend sur plus de trois décades et plusieurs secteurs depuis la technologie (eBay et HPE) jusqu’à des marques adorées des consommateurs (Disney, Hasbro, Proctor & Gamble). » Le CEO rappelle ensuite les liens étroits qui unissent les deux entreprises. « L’an dernier nous avons eu la chance de travailler ensemble, Dropbox ayant établi un partenariat avec HPE pour développer notre propre infrastructure cloud. Et depuis lors HPE est un client Dropbox ». En 2016, la firme de San Francisco a en effet migré plusieurs de ses activités de stockage hébergées sur Amazon vers une solution cloud développée par HPE. De leur côté, plus de 100.000 salariés du constructeur utilisent les services Dropbox rapporte CRN.

Valorisée 10 milliards de dollars depuis une levée de fonds de 250 millions de dollars réalisée en 2014, Dropbox fait depuis longtemps l’objet de rumeurs concernant soit une acquisition par un concurrent, soit une introduction en bourse. Dans ce dernier cas, Meg Whitman, à qui l’on doit l’IPO d’eBay en 1998, pourrait être d’un grand secours.

Le conseil d’administration de Dropbox compte parmi ses membres le président exécutif et ancien CEO de Qualcomm, Paul Jacobs, ainsi que l’ancienne secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères sous Georges W. Bush, Condoleeza Rice, une autre femme à poigne.