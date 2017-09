Kaspersky n’est pas uniquement mis à l’index aux Etats-Unis, où les administrations ont banni l’éditeur de leurs appels d’offres et même de leurs datacenters, si l’on en croit l’Express. L’armée française aurait elle-aussi commencé à réduire la présence des antivirus russes dans ses réseaux et ordinateurs au profit de Sophos et de Trend Micro. La Direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de la Défense (Dirisi) aurait, selon nos confrères, même évincé l’éditeur russe de ses derniers appels d’offres.

Selon un informateur de l’Express proche du dossier, la décision de couper tout lien avec Kaspersky aurait été prise avant la réaction de l’administration US et ce pour les mêmes raisons, à savoir les liens supposés avec l’Etat russe. Le mouvement se serait toutefois accéléré lors de l’épisode WannaCry qui a tout d’abord touché l’Ukraine, en conflit avec Moscou, avant de se répandre sur l’ensemble du globe, touchant au passage quelques grands groupes de l’Hexagone comme Renault ou Saint-Gobain. Malgré des révélations de Bloomberg concernant des mails échangés en 2009 entre Eugene Kaspersky et ses collaborateurs directs au sujet d’une collaboration étroite avec le FSB « à la demande expresse de la Loubianka » (qui n’est autre que le siège de la FSB), l’éditeur russe a démenti dans un communiqué toute collaboration avec un gouvernement dans le monde permettant de pratiquer le cyberespionnage ou des actions cyberdéfensives. « Il est déconcertant qu’une entreprise privée puisse être considérée comme coupable tant qu’elle n’a pas prouvé son innocence », indique encore le communiqué. Pour prouver sa bonne foi, Eugene Kaspersky a proposé aux autorités américaines d’accéder au code source de ses produits. Il se rendra d’ailleurs bientôt devant le Congrès pour défendre sa cause. Il devra très probablement faire également un saut à Paris. Comme le rappelle l’Express, l’éditeur réalise 85% de son activité en dehors de la Russie.