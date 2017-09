A l’occasion de la conférence Ignite qui a ouvert ses portes à Orlando en Floride et où sont attendus près de 25.000 participants, Microsoft a tiré une première salve d’annonces. Au cours de sa keynote d’entrée, Satya Nadella a ainsi indiqué comment sa société allait révolutionner le monde professionnel, notamment par le cloud, l’informatique quantique ou encore l’intelligence artificielle.

Après 12 ans d’investissement pour créer un ordinateur intégrant la physique quantique, le géant de Redmond annonce le lancement d’un nouveau langage de programmation spécifique. Intégré dans Visual Studio, il propose aux développeurs une assistance, notamment au débogage, ainsi que des fonctionnalités de simulation avancées pouvant être déployées soit sur site, soit sur Microsoft Azure. Les outils devraient être disponibles gratuitement d’ici la fin de l’année. Les développeurs peuvent d’ailleurs d’ores et déjà rejoindre la communauté quantique de Microsoft (www.microsoft.com/quanticum).

Le CEO est également revenu sur les nouveaux environnements de travail bâtis autour de Microsoft 365, un sujet déjà abordé en juillet dernier au cours de la conférence Inspire. Microsoft 365 réunit rappelons le au sein d’une même offre Office 365, Windows 10 ainsi que la solution de sécurité Enterprise Mobility + Security (EMS). Deux nouvelles versions ont été présentées à Orlando : Microsoft 365 F1, conçu pour les collaborateurs travaillant sur le terrain ou directement en contact avec la clientèle de leur entreprise et Microsoft 365 Education, qui intègre, outre Windows 10 et EMS, Office 365 Education ainsi que Minecraft Edition. Cette version a été développée pour répondre aux besoins des étudiants, des enseignants ainsi que du personnel des établissements scolaires. Microsoft 365 propose par ailleurs Bing Entreprise. Disponible dès aujourd’hui en preview, Bing Entreprise permet des recherches contextuelles et personnalisées en environnement applicatif et sur le web, en s’appuyant sur l’intelligence artificielle et le Machine Learning. Prévu pour 2018, Office 365 Usage Analytics viendra de son côté compléter le lancement prévu cet automne lors de la Windows Fall Creator Update de Windows Analytics Update Compliance and Device Health.

Toujours en matière d’intelligence artificielle, Satya Nadella a également présenté de nouveaux développements de Dynamics 365 issus de l’intégration du produit avec LinkedIn : Dynamics 365 for Sales et LinkedIn Sales Navigator, destiné comme son nom l’indique aux forces commerciales, ainsi qu’Attract et Onboard, deux nouvelles fonctionnalités de Dynamics 365 for Talent, destinées à simplifier les processus de recrutement et à faciliter l’arrivée de nouveaux collaborateurs. Ces deux nouveaux modules seront disponibles d’ici la fin de l’année.

Concernant le cloud, Azure Stack est désormais disponible via les partenaires OEM, y compris Dell EMC, HPE et Lenovo « pour permettre aux organisations de créer et de déployer des applications en utilisant exactement les mêmes API, outils et expériences qu’ils auraient dans le cloud Azure ». De son côté, SQL Server 2017 est désormais proposé sur Linux, Windows et Docker. Par ailleurs, la preview des prochaines mises à jour d’Azure Machine Learning est également disponible. Les développeurs disposent ainsi de nouveaux outils pour déployer et gérer des modèles d’IA et de Machine Learning dans le cloud, sur site ou via les objets connectés.