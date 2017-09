Ivalua complète son management. Après avoir recruté cet été un directeur marketing groupe, l’éditeur franco-américain de solutions d’e-achats vient de désigner Frédéric Baumann au poste de directeur de l’organisation et des systèmes d’information pour assurer le développement international de la société. Celle-ci lui confie également la mission d’assurer la satisfaction du client dans la zone EMEA.

Diplômé de l’Ecole centrale de Paris et titulaire d’un DESS de gestion financière de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Frédéric Baumann cumule vingt ans d’expérience dans l’édition de logiciels, dans différents domaines tels que la finance, le marketing digital et les objets connectés. Au cours de sa carrière, il a dirigé des équipes de R&D, de consulting et d’avant-vente. Il a également créé le service client d’un éditeur classé 1er en satisfaction client par les analystes. Avant de rejoindre Ivalua, Frédéric dirigeait les opérations de la région Europe de l’Ouest chez Teradata.