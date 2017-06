Akamai vient de publier son rapport sur l’état d’internet au premier trimestre (First Quarter, 2017 State of the Internet Report). Il ressort des données extraites de l’Intelligent Platform du spécialiste des serveurs cache, que la vitesse moyenne des connexions dans le monde a progressé de 15% pour atteindre 7,2 Mbit/s. Avec 28,6 Mbit/s en moyenne, la Corée se situe en tête du tableau. Avec 38% des connexions réalisées sous cette norme, la Belgique est en revanche le champion mondial en matière de déploiement d’IPv6.

Concernant les réseaux mobiles, le spectre de la vitesse moyenne de connexion s’étend de 26,0 Mbit/s au Royaume-Uni à 2,8 Mbit/s au Venezuela. Comme l’indique le graphique de Statista (voir ci-dessous), qui synthétise les données d’Akamai, la France se classe quatrième avec un débit moyen de 16,6 Mbit/s, le Japon se situant à la 10ème place avec 13,5 Mbit/s. On notera l’étonnante huitième place de la Roumanie et ses 15,6 Mbit/s, qui devance ainsi l’Australie. Notons enfin que l’Allemagne détient la palme du plus haut pic de vitesse de connexion avec 200 Mbit/s.