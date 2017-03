Coheris renoue avec la croissance et, surtout, avec la rentabilité en 2016. Le chiffre d’affaires de l’éditeur progresse de quasiment 10% à 14,81 millions d’euros. Le résultat opérationnel atteint 0,97 million d’euros, contre -0,6 millions d’euros en 2015. Le résultat net est de 0,84 million d’euros, contre une perte de 0,66 million d’euros un an auparavant. Cet exercice voit également l’amélioration de la trésorerie nette qui s’établit à 2,27 millions d’euros contre 1,31 millions d’euros à fin 2015. La génération du cash liée à l’activité est de 2,25 millions d’euros en croissance de près de 50 % par rapport à l’année précédente. L’endettement est limité à 0,85 million d’euros.

L’éditeur table sur l’impact du Big Data, du digital et du social sur ses deux marchés que sont le CRM et l’analytique pour doper ses revenus en 2017. Il compte également s’appuyer sur son modèle Dual (Licence On Premise ou Cloud avec une possibilité de réversibilité), sa stratégie de modules à valeur ajoutée et de cross-sell, son catalogue de services associés et sa proximité avec les clients pour se différencier de la concurrence.

Coheris vise un objectif de croissance (interne et externe) à deux chiffres à l’horizon 2020.

« Nous sommes fiers du retour marqué à la croissance et à la rentabilité, en 2016, pour Coheris, et ce pour la première fois depuis 2011. L’objectif de retournement qui guidait le plan de reconquête 2014/2016 est atteint, le second semestre 2016 confirme et consolide les bons résultats du premier semestre. La part élevée des revenus récurrents de maintenance dans le chiffre d’affaires de l’entreprise, ainsi qu’une situation financière saine et une trésorerie de 3,1 millions d’euros au 31 décembre 2016 sont de solides fondamentaux » », commente dans un communiqué le PDG de la société, Nathalie Rouvet Lazare. « Notre performance opérationnelle et financière illustre la dynamique vertueuse du business model éditeur qui va guider nos orientations dans le cadre de notre nouveau plan stratégique 2017/2020. »