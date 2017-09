Cisco annonce dans un communiqué qu’il a finalisé l’acquisition pour 320 millions de dollars de SpringPath, scellant ainsi une coopération vieille de 5 ans entre les deux entreprises. L’équipementier a d’ailleurs participé au financement de la jeune pousse lorsqu’il a commencé en 2015 à développer l’infrastructure hyperconvergée intégrée HyperFlex (associant le logiciel Halo de la startup à ses serveurs UCS) lancée un an plus tard.

Dans un communiqué, la firme de San Jose explique que cette acquisition lui permettra de délivrer à ses clients des innovations de dernière génération en matière de datacenters et correspond à sa volonté de fournir plus de solutions centrées sur le logiciel.

Springpath a développé un système de fichiers distribués conçu pour l’hyperconvergence, permettant de stocker de manière évolutive des données sur des serveurs classiques Cisco mais également fournis par Dell, Fujitsu, HP, Lenovo et SuperMicro. Springpath supporte par ailleurs les hyperviseurs VMware vSphere, Microsoft Hyper-v et OpenStack KVM ainsi que les conteneurs Docker.

Des rumeurs concernant le rachat de Springpath par l’équipementier avaient déjà couru il y a un peu plus d’un an. Auparavant la firme dirigée par Chuck Robbins avait tenté de mettre la main sur Nutanix et SimpliVity.