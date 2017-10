Créé en 2009, BeezUP est l’éditeur d’une solution SaaS de gestionnaire de flux d’e-commerce. La solution permet aux marchands de centraliser la gestion de leurs ventes et la diffusion de leurs flux produits sur plus de 1.500 places de marché, comparateurs et plateformes d’affiliation (Amazon, Auchan, Boulanger, PriceMinister, Pixmania, Darty, Fnac, eBay, Facebook Business, Trovaprezzi….). La société parisienne revendique plus de 1.000 clients dans le monde.

Elle vient d’être cédée à Cdiscount pour un montant qui n’est pas dévoilé indique dans un communiqué la banque d’affaires eCap Partner, qui a participé à l’opération. Le nouveau propriétaire – par ailleurs partenaire de l’éditeur – explique qu’il renforce ainsi son savoir-faire technologique en matière d’intégration des catalogues clients et d’API de remontée des flux.

Suite à la cession majoritaire de leurs parts, et à l’augmentation de capital souscrite par Cdiscount, les deux cofondateurs de BeezUp, Michel Racat et Charles Barat, restent à la tête de la société. Reste à voir quelle sera la réaction de beaucoup de clients de BeezUp qui sont également des concurrents de Cdiscount.

Avec 1,85 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2016, 8.800 vendeurs et 20 millions de produits référencés, Cdiscount est la 2ème marketplace en France, derrière Amazon. La société est détenue par Cnova, la filiale e-commerce du groupe Casino.