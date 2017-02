L‘information était fondée. Le mois dernier nous évoquions des rumeurs selon lesquelles l’équipementier Arris International négociait avec Broadcom le rachat de l’activité IP de Brocade pour environ un milliard de dollars. L’affaire est entendue à un détail près. C’est finalement 800 millions de dollars qu’Arris va débourser pour acquérir Ruckus Wireless ainsi que les commutateurs ICX (issus du rachat de Foundry Networks par Brocade). L’opération devrait être finalisée au cours du troisième trimestre fiscal de Broadcom clos le 30 juillet prochain.

Dans un communiqué, Arris indique que cette acquisition lui permettra d’étendre son leadership en matière de réseaux filaires et sans fil à de nouveaux marchés tels que l’éducation, les sites publics, l’entreprise, l’hôtellerie et les réseaux MDU. Les activités acquises seront intégrées dans une nouvelle BU qui sera dirigée par l’actuel directeur des opérations de Ruckus, Dan Rabinovitsj. « Nous avons une longue histoire de partenariat avec Ruckus et ses talentueux salariés qui ont créé ces formidables marque et plateforme. Nous sommes ravis d’accueillir au sein de la famille Arris ces quelque 1.600 nouveaux employés ainsi qu’un large réseau d’entreprises partenaires », affirme dans le communiqué le CEO d’Arris, Bruce McClelland.

Brocade avait fait l’acquisition de Ruckus Wireless en avril 2016 pour 1,5 milliard de dollars. En annonçant le rachat de l’équipementier de San José pour 5,9 milliards de dollars, dette nette comprise, Broadcom avait précisé qu’il ne comptait pas conserver les activités réseaux IP de Brocade, en raison de la concurrence de ces activités avec celles de certains de ses principaux clients tels que Cisco ou HPE, qui intègrent ses puces dans leurs propres commutateurs.

Basé à Suwanee dans l’Etat de Géorgie, Arris fabrique des équipements pour les câblô opérateurs et les opérateurs satellites. Sa capitalisation avoisine les 5,5 milliards de dollars. L’an dernier, la société a mis la main sur son concurrent britannique Pace Plc pour 2,1 milliards de dollars, ce qui lui a par ailleurs permis de se domicilier au Royaume-Uni pour des raisons fiscales.