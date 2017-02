Recruté en 2015 par Apple pour prendre en charge les ventes aux grandes entreprises et au gouvernement, John Solomon vient de quitter Cupertino nous apprend CNBC. La firme à la pomme a confirmé l’information sans toutefois communiquer les raisons de ce départ. Elle n’a pas non plus indiqué si elle allait remplacer John Solomon. Ce dernier s’est de son côté refusé à tout commentaire.

Apple multiplie les efforts pour se développer sur le marché de l’entreprise. La firme de Cupertino a signé en 2014 un accord de partenariat avec IBM pour développer des applications iOS destinées aux professionnels. En 2016 elle a fait de même avec Cisco pour améliorer l’interopérabilité des iPhone avec les équipements réseaux de ce dernier. Toujours en 2016, elle s’est associée avec Deloitte pour aider les entreprises à concevoir et implémenter des solutions pour iPhone et iPad.

Au cours d’un événement qui s’est tenu à San Francisco l’année dernière, Tim Cook a indiqué que sa société avait réalisé environ 25 milliards de chiffre d’affaires auprès des entreprises en 2015. « Ce n’est pas un hobby », a-t-il ajouté.

Avant de rejoindre Apple, John Solomon était à la tête de la Consumer Printing Global Business Unit chez HP depuis septembre 2014 après avoir été senior vice-président Amériques de la division Printers & Personal Systems (PPS). Ce Sud-Africain avait rejoint le constructeur comme acheteur en 1992 après un bref passage chez le distributeur spécialisé Egghead Software.