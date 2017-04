Alten va inaugurer son premier Delivery Center en Roumanie à Iaşi, dans le nord-est du pays, qui compte plus de 160 collaborateurs dont une majorité d’ingénieurs. Cette inauguration confirme et structure l’implantation en Roumanie du spécialiste français de l’ingénierie et du conseil en technologies.

Avec une croissance d’activité de 11,5 % à l’international et plus de la moitié de son chiffre d’affaires réalisé à l’étranger en 2016 (52%), Alten se définit comme un groupe fortement implanté au niveau mondial pour accompagner les projets des grands comptes de l’industrie et du tertiaire. Il est est ainsi présent dans plus de 20 pays.

La création de l’Alten Delivey Center (ADC) d’Iaşi s’inscrit dans une stratégie globale de création d’une grande plateforme de centres d’ingénierie nearshore et offshore. Elle a pour but de couvrir un spectre métiers et sectoriels très large et d’avoir une homogénéité des processus, des outils et de l’organisation opérationnelle.

Ce nouvel ADC réalisera des projets externalisés pour ses clients notamment dans les secteur automobile (PSA, Renault, Jaguar), énergie & sciences de la vie (General Electric Power, GE Healthcare, Thorn éclairage) et aéronautique/spatial/défense (Airbus Helicopters).

Le groupe français prévoit de porter ses effectifs à Iaşi à 200 collaborateurs d’ici la fin de l’année avec le recrutement d’ingénieurs dans les environnements mécanique, électrique/électronique et supply chain.