À l’instar de CetSI en mars 2016, ABC Systèmes vient d’accepter l’offre de rachat du fonds Industries & Finances Partenaires. Une opération qui s’inscrit dans le cadre du programme de build-up mis en œuvre par ce dernier visant à agréger différentes sociétés aux expertises complémentaires pour former un groupe leader dans les métiers de l’hébergement et de l’infogérance d’infrastructures en environnements hybrides.

Spécialiste reconnu de l’infogérance Cloud sur AWS et Azure, ABC Systèmes va ainsi idéalement compléter l’expertise de CetSI dans l’hébergement et l’infogérance de systèmes sensibles. « Ensemble, on a désormais toute légitimité pour accompagner les clients dans la migration de leur système d’information dans le Cloud tout en offrant des solutions pour maintenir ce qui ne peut pas migrer dans le Cloud », se félicite Olivier Pigois, président et ex-actionnaire unique d’ABC Systèmes.

ABC a réalisé 15 M€ de chiffre d’affaires en 2016 avec une centaine de collaborateurs. Ses principales expertises se concentrent autour d’Office 365, d’Active Directory, d’Azure des technonologies d’AWS, et de Linux. La société revendique parmi ses références des ETI telles que Le Figaro ou Mondadori et des comptes du CAC 40, tels Véolia. De son côté, CetSI compte 160 collaborateurs et a finalisé son exercice 2016 sur un chiffre d’affaires supérieur à 26 M€. Parmi ses références clients, on trouve Bolloré, Suez Environnement, SNCF, Havas… Les deux sociétés visent un chiffre d’affaires consolidé de 41 M€ cette année.

Conformément aux usages d’Industries & Finances, Olivier Pigois a cédé le contrôle de sa société à Cyllène, la holding qui consolide déjà CetSI, mais en a conservé la présidence. Ce faisant, il a rejoint Olivier Poelaert, président de CetSI, ainsi qu’Industries & Finances au capital de Cyllène. Les deux sociétés restent indépendantes l’une de l’autre mais vont s’attacher à construire des offres communes mêlant leurs expertises propres. Elles prévoient également de développer un outil commun de gestion de leurs services IT et de mutualiser leurs outils de supervision.

La prochaine étape sera de convaincre d’autres pépites positionnées sur les métiers de l’infogérance sur site et/ou les services cloud de les rejoindre dans leur aventure. Mais aucune opération ne devrait se faire avant 2018, le temps nécessaire de digérer ce rapprochement et d’apprendre à travailler ensemble.