L’éditeur de solutions ERP à destination des professionnels de l’industrie, Abas, va recruter quinze collaborateurs au cours des prochains mois pour soutenir sa croissance (30 % en 2016, soit un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros) et répondre aux commandes de ses clients.

Le groupe Abas réunit plus de mille experts dans vingt-huit pays et revendique plus de 3.500 clients.

Les nouveaux experts viendront rejoindre les collaborateurs de l’éditeur répartis sur deux sites en France : Lyon et Strasbourg. Concrètement, Abas recherche des collaborateurs confirmés qui bénéficient d’une bonne connaissance du marché des ERP et d’une expérience professionnelle acquise auprès des professionnels de l’industrie.

Quelques exemples de postes ouverts :

– Consultant ERP à Strasbourg

– Consultant ERP à Lyon

-Chef de projet ERP à Strasbourg

-Chef de projet ERP à Lyon

– Programmeur / développeur à Strasbourg

– Programmeur / développeur à Lyon

« Recruter de nouveaux collaborateurs nous permet de franchir un cap et de poursuivre notre stratégie de croissance dans les meilleures conditions. L’attractivité de notre société nous permet d’accueillir des experts en quête d’intégration d’une structure internationale leur permettant de donner le meilleur d’eux-mêmes en travaillant pour des groupes prestigieux et des champions cachés de l’industrie. Abas France offre donc des perspectives uniques à ses collaborateurs », commente dans un communiqué le directeur général de la filiale, Pierre Baudoin.