Deux ans et demi après avoir absorbé Domino, l’éditeur et opérateur de services Xelya, spécialisé dans le secteur des services à domicile, annonce le rachat d’un autre de ses concurrents : le Stéphanois Odéale. Éditeur d’un logiciel métier (Sociel) à destination des organisations du secteur du service à la personne et du soin à domicile, Odéale réalise environ 1 M€ de CA annuel avec une équipe d’une quinzaine de personnes.

Xelya conforte ainsi sa place de numéro deux du marché derrière Arche MC2 (fruit du rapprochement en septembre 2021 des numéros un et deux du marché : Up Cityzen et Medisys).

Cette opération s’inscrit dans un contexte d’évolution réglementaire forte – la loi de transformation numérique de la santé – qui pousse les acteurs du marché dans une logique de concentration pour affronter ces enjeux réglementaires. Craignant de ne pas avoir les reins assez solides à terme pour assurer la conformité de sa solution, Odéale a préféré jeter l’éponge et rejoindre Xelya.

Si sa marque a vocation à disparaître à terme et sa base installée à basculer vers Ximi, la solution de Xelya – non sans avoir intégré au préalable les meilleures fonctionnalités de Sociel – l’équipe est appelée à rester dans le groupe en tant qu’équipe autonome, conformément à l’organisation adoptée par Xelya à la sortie de la crise sanitaire, explique Henry Bouchet, son directeur général délégué (photo). Inspirée du modèle d’entreprise libérée, cette organisation vise à concilier bien-être des salariés et croissance.

De fait, l’activité a continué à progresser fortement en 2023. Le groupe, qui avait publié un chiffre d’affaires supérieur à 20 M€ à l’issue de l’exercice 2022, devrait ainsi achever l’exercice 2023 sur une croissance comprise entre 15 et 20%. L’effectif atteint désormais 240 personnes, contre 190 au début de l’année.