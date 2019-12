Positionné dès 2010 sur le secteur des services à la personne, l’éditeur-infogéreur Xelya (ex-ColibriWithUs) voit son activité exploser depuis cinq ans. Celle-ci est passée de 3,7 millions d’euros en 2014 à 10,8 M€ en 2018. Et elle devrait approcher les 14 M€ cette année, soit une croissance annuelle moyenne de 30% depuis 5 ans. Une croissance financée sans levée de fonds et sans pertes (hormis en 2017). La société a bien levé 2 M€ fin 2017 auprès de Cita Investissement et BPI. Mais ces fonds ont uniquement vocation à financer la croissance externe. Or, mis à part une petite transaction fin 2018 avec Edenred pour la reprise de son activité de télégestion Domiphone (7 salariés pour 1 M€ de CA), Xelya n’a encore finalisé aucune opération.

Cette croissance, quasiment exclusivement organique donc, s’explique essentiellement par le succès de Ximi, son offre de système d’information sous forme de service pour les organisations de services à la personne, selon Cyril Bouchet, président et co-fondateur de Xelya (à droite sur la photo). Cette offre repose sur la combinaison d’un vertical métier SaaS hébergé en interne, de services de productivité (messagerie, collaboration…), d’un service de téléphonie Centrex IP et de services d’infogérance pour les équipements sur site.

Développé en technologie Web à la charnière des années 2000-2010, son vertical métier a séduit d’emblée les acteurs privés qui, à la faveur de la loi Borloo de l’époque, faisaient leur entrée sur un marché des services à la personne jusque-là dominé par des acteurs associatifs. « Ximi est rapidement devenu leader sur ces nouveaux entrants », relate Cyril Bouchet. Mais si Ximi s’est d’abord appuyé sur ces acteurs pour grandir, depuis les années 2015, il s’est largement ouvert aux acteurs associatifs en étendant son offre à l’aide à domicile, aux soins infirmiers, et plus récemment au marché en plein boom de la gestion de l’aide à l’autonomie et à la dépendance dans le cadre du maintien à domicile. Une diversification qui lui a permis, selon Cyril Bouchet, de s’imposer comme le troisième fournisseur de logiciels et services IT sur ce marché des services à la personne et de continuer aujourd’hui encore à gagner des parts de marché.

Poursuivant sur sa lancée, Xelya vise encore 30% de croissance en 2020. L’activité devrait continuer de bénéficier du boom du secteur des services à la personne alimenté par le vieillissement de la population mais aussi du développement attendu de ses autres offres. Xelya édite en effet un autre vertical métier, Diapaz, à destination des cabinets d’avocats, proposé lui aussi en mode souscription dans le cadre d’une prestation globale de direction informatique externalisée, et prévoit de mettre sur le marché d’ici à la fin de l’année 2020, Ozmo, une offre générique à destination des entreprises de service. Particularité de cette offre, elle sera entièrement intégrée avec Microsoft 365 et notamment avec Teams. Son lancement marquera le début de la bascule de ses services Microsoft hébergés en local vers le cloud de l’éditeur.

Cyril Bouchet espère également que 2020 verra ses premiers dossiers de croissance externe aboutir et que ceux-ci permettront de renforcer la valeur de son offre. L’effectif devrait continuer à croître significativement, en passant de 120 à 140 collaborateurs.