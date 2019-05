Wraptor, éditeur de solutions à destination des professionnels de santé, annonce sa participation au salon HIT du 21 au 23 mai 2019 (Stand B67). À cette occasion, l’éditeur présentera notamment la nouvelle version de son connecteur Biomed.

À travers ce connecteur, les établissements de santé peuvent tirer avantage des bienfaits des objets connectés en améliorant le parcours de soins. Cette solution permet de générer du confort pour les équipes soignantes, mais également d’alléger la charge de travail tout en offrant une qualité de soins optimale. Les objets médicaux connectés sont en effet une alternative peu coûteuse qui permet de réduire les frais engendrés par l’achat d’appareils traditionnels.

Le connecteur Biomed permet donc de connecter aisément de nouveaux appareils (moniteurs, respirateurs, cardiotocographes, etc.) des principaux constructeurs, de récupérer les données du patient en tout lieu de l’hôpital et de les intégrer automatiquement dans le Dossier Patient Informatisé au format HL7 ou tout autre format attendu. Enfin, une interface graphique intuitive permet de réaliser différentes opérations complémentaires : accès aux listes des patients, aux matériels, possibilité de réserver un matériel biomédical et d’associer un patient et un matériel, etc.

Enfin, une démonstration sera effectuée où il sera présentée une prise de constantes vitales depuis les objets connectés (balance, thermomètre, tensiomètre, oxymètre) qui passent par la plateforme iHealth Accesso puis l’EAI Jeebop avant d’être envoyées au Dossier Patient informatisé de l’établissement de santé.

Patrick DESOT Président de Wraptor « Nous sommes fiers de présenter ces nouveautés à l’occasion de HIT et de mettre en avant notre connecteur Biomed et notre partenariat avec Tersedia. À travers ces éléments, nous démontrons notre aptitude à accompagner les hôpitaux et cliniques dans leur transformation numérique et à moderniser leurs processus de communication des données de leurs patients. Wraptor occupe donc une place centrale pour permettre aux professionnels de santé de gérer efficacement leurs opérations de gestion du dossier patient informatisé. »