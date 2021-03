Wraptor, éditeur de solutions à destination des professionnels de santé, continue de faire évoluer son offre pour l’adapter à leurs nouveaux usages en présentant sa solution Biomed, une offre de nouvelle génération qui permet de récupérer les constantes vitales des appareils biomédicaux et de les transformer en HL7 intégrables dans les dossiers patients. Ce faisant, Wraptor démontre sa capacité à intégrer les nouveaux dispositifs connectés utilisés par les professionnels de santé au sein de son offre.

La complexité des systèmes et matériels utilisés au quotidien par les professionnels de santé (moniteurs, respirateurs, etc.) et les nombreux processus qui les régissent engendrent une masse de données hétérogènes à gérer, souvent synonyme de nombreuses complexités : risque d’erreurs, absence d’historique des données, etc. Tous ces éléments sont donc des risques majeurs qui impactent la productivité des équipes.

Dans ce contexte, Wraptor a développé sa solution Biomed pour assurer une prise en charge de l’ensemble des appareils en adaptant les protocoles et formats, en prenant en compte la gestion des tables de correspondance et en permettant l’intégration des données collectées dans le dossier patient. Fort de ces éléments, Biomed est également en mesure de prendre en charge les objets connectés (thermomètres, oxymètres, tensiomètres, etc.) dans le cadre de l’amélioration du parcours de soins, en particulier postopératoire, permettant un suivi permanent des patients lors du retour au domicile.

Patrick DESOT, Président de Wraptor « Grâce à notre solution Biomed, il est notamment possible d’assurer une meilleure prise en charge du patient dans des services souvent critiques et très sollicités dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID19. Les constantes mesurées par les appareils sont alors directement intégrées de manière sécurisée dans le dossier patient, ce qui permet d’avoir une vision consolidée et temps réel des données pour un meilleur suivi. »

Gain de temps pour le personnel médical, transfert de données via un flux à partir du planning de bloc, association d’appareils au patient via une interface graphique conviviale et récupération instantanée des données de l’ensemble des appareils biomédicaux sont donc les grands bénéfices liés à l’utilisation de la solution Biomed de Wraptor.