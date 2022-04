Vulcan Cyber annonce l’ouverture d’un bureau parisien dirigé par Frédéric Saulet. L’une des priorités du fournisseur israélien en solution SaaS de remédiation des risques cyber est la mise en place et le support d’un réseau de partenaires en France et dans la région EMEA.

« Le positionnement (de Vulcan Cyber) correspond parfaitement aux besoins de grands comptes qui ont avancé à marche forcée dans leur transformation numérique et/ou à la « cloudification » de leur IT », avance Frédéric Saulet dans un communiqué. « A une époque où les correctifs sont encore gérés via des tableurs Excel, Vulcan permet aux entreprises d’automatiser la gestion de leur posture de sécurité et de bénéficier d’une vision approfondie et partagée sur les priorités. »